OL : Pollersbeck et Boateng à l'entraînement avec le groupe

Au lendemain de la défaite contre Monza, le groupe lyonnais s'est entraîné ce vendredi. Jérôme Boateng et Julian Pollersbeck ont pris part à la séance avec le groupe.

A moins d'une semaine de la reprise du championnat, l'OL n'a pas de temps à perdre. Battu par Monza jeudi pour son dernier match amical de préparation (1-2), le club rhodanien a encore beaucoup à faire s'il ne veut pas entamer la deuxième partie de saison par une contreperformance. Vendredi, les Lyonnais était à l'entraînement avec notamment Julian Pollersbeck et Jérôme Boateng.

Le cas de ce dernier est potentiellement le plus important. Peu rassurant défensivement, l'équipe de Laurent Blanc a en plus vu ses deux latéraux (Henrique et Gusto) se blesser face aux Italiens. Or, le manque de solution dans l'arrière-garde va commencer à se faire sentir avec en plus l'absence de Nicolas Tagliafico et la suspension de Laaziri.

Si aucun risque n'a été pris avec Boateng après son retour de blessure (il n'a pas disputé les rencontres amicales), il pourrait, avec quelques jours de plus, monter en rythme. Il postulerait ainsi pour intégrer le groupe pour le voyage à Brest le mercredi 28 décembre.