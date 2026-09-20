OL - Rennes : Franck Haise fait son mea culpa

Balayé par l'OL (4-0) ce samedi, Franck Haise a assumé sa part de responsabilité. Le coach rennais a reconnu la supériorité lyonnaise.

Il n'a pas cherché à se défiler. Au terme de la lourde défaite concédée par Rennes sur la pelouse de l'OL ce samedi (4-0), Franck Haise n'a pas hésité à se mettre sous le feu des projecteurs. En cause, notamment, un turnover conséquent au coup d'envoi. "Quand on est entraîneur, en l'occurrence avec les sept changements que j'ai faits et que l'on prend 4-0, le premier fautif, c'est moi ", a reconnu le technicien breton, beau joueur au moment de tirer les enseignements d'une soirée ratée.

Le coach rennais n'a rien trouvé à redire à la prestation lyonnaise. Loin de se cacher derrière ses seuls choix manqués, il a tenu à saluer la qualité affichée par l'OL, son bourreau du jour. "On est tombé sur une équipe qui nous a largement été supérieure dans tous les domaines. On a essayé mais on était trop loin de Lyon ce soir pour espérer quelque chose de positif ", a-t-il honnêtement concédé.

Fonseca creuse l'écart dans le duel des coachs

Cette clairvoyance, Haise en a encore fait preuve au moment d'analyser le contenu du match. "On avait plutôt bien commencé dans ce qu'on avait envie de faire, mais contre Lyon, il faut être excellent du début à la fin ", a poursuivi le Rennais, avant d'insister : "Je ne minimise pas nos manques, mais il ne faut pas minimiser la qualité du jeu de Lyon ce soir."

Une soirée qui pèse aussi dans l'historique entre les deux techniciens. Avec ce large succès, Paulo Fonseca a un peu plus creusé son avance dans le duel qui l'oppose à son homologue rennais. Le Portugais s'est désormais imposé à cinq reprises face à Haise, pour une seule défaite, de quoi rester la bête noire du coach breton.