A cinq journées du terme du championnat, trois voire quatre équipes luttent pour accrocher les dernières places qualificatives pour l’Europe. Une course dans laquelle le calendrier aura un rôle capital.

C’était un peu inattendu au vu de la saison lyonnaise, mais à quelques encablures de la fin du championnat, l’OL est toujours dans le coup pour accéder à l’Europe la saison prochaine. Il part certes de loin, mais sa deuxième partie d’exercice lui offre l’opportunité d’y croire en cas de parcours parfait ou presque sur les cinq derniers matchs.

Car c’est cela que doit ambitionner l’Olympique lyonnais s’il souhaite jouer à nouveau en milieu de semaine. Actuellement 7e à six longueurs de Lille (5e) et huit de Monaco (4e), il ne peut plus se permettre de lâcher des points en route. En cela, sa dynamique est intéressante avec quatre succès sur les cinq précédentes rencontres de Ligue 1, même si le chemin reste encore long.

Monaco va jouer Lille, Rennes et l'OL

Dans cette lutte aux places européennes, le calendrier jouera comme à chaque fois un rôle crucial, avec des affiches plus ou moins ardues selon les clubs. On retrouve deux équipes dans le rôle de l’arbitre, l’ASM, qui affrontera ses trois poursuivants, et Reims, qui défiera le LOSC et l’OL.

Les Monégasques sont d’ailleurs en “nette perte de vitesse”, comme l’a souligné Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”, ce qui lui fait dire que nous sommes désormais dans “un championnat à quatre”. Les hommes de Philippe Clement n’ont effectivement plus beaucoup de marge, et les confrontations directes à leur programme pourraient coûter cher s’ils ne se ressaisissent pas.

Laurent Blanc et son groupe sont pour l’instant les moins bien classés, mais “c’est jouable, a estimé l’ancien gardien rhodanien. Ils se sont donnés la chance, par cette remontée, d’avoir encore un petit enjeu. Ça peut aussi vite s’éteindre s’ils perdent à nouveau des points, mais en tout cas, avec la victoire à Strasbourg, ils s’offrent le droit d’espérer.”

Un calendrier plutôt clément avec l'OL

Pour cela, il faudra déjouer les pièges du calendrier restant, on pense notamment à la réception de Reims et au déplacement à Nice, même si ces deux adversaires n’ont a priori plus rien à espérer en cette fin de championnat. D’ailleurs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette affronteront en grande partie des formations de milieu de tableau et donc plus ou moins sans grand objectif sur les dernières sorties.

Mais pour notre consultant, le programme le plus abordable est pour “Rennes. Il a l’avantage du calendrier avec, hormis Monaco, et encore, c'est à domicile, un agenda favorable. Celui de l’Olympique lyonnais n’est pas mal non plus, a relevé le triple champion de France (2003-2005). Mais nous avons tellement été surpris par les grands écarts qu’a pu faire Lyon en remportant certains matchs qu’on n'attendait pas et en perdant d’autres affiches que l’on pensait plus simples sur le papier.”

Lille et Monaco pas vernis

Les Rennais devront en effet défier plusieurs équipes concernées par la lutte pour le maintien, plus faibles donc en toute logique, mais également plus motivées pour survivre en Ligue 1 (Troyes, Ajaccio et Brest). En revanche, le LOSC n’est pas gâté, et son avance sur ses concurrents ne sera pas de trop. “Lille a le calendrier le plus redoutable en enchaînant Reims, l’ASM et Marseille notamment”, a observé Nicolas Puydebois.

Du côté des joueurs rhodaniens, si on pense à l’Europe, on est aussi conscient que la tâche sera difficile et on veut avant tout se concentrer sur soi et sur ses performances. “On fera les comptes mais on se donnera à fond. Bien sûr que cette place est dans un coin de la tête, mais on n'est pas maîtres de notre destin, a rappelé Maxence Caqueret. Gagnons d'abord nos duels et on verra au bout.”

Un discours qui rappelle celui du capitaine Lacazette, particulièrement après le succès face à Rennes au mois d’avril (3-1). "Souvent, dès qu'on a l'occasion de revenir, on se loupe, donc je pense qu'il faut être serein et humble, puis prendre match après match", avait-il confié. En glanant 15 points sur les 5 dernières rencontres, l’OL ne serait pas assuré de voir l’Europe, mais il s’en donnerait au moins les moyens.

Le calendrier de Monaco : Angers (ext), Lille (dom), OL (ext), Rennes (ext), Toulouse (dom)

Lille : Reims (ext) Monaco (ext) Marseille (dom) Nantes (dom) Troyes (ext)

Rennes : Nice (ext) Troyes (dom) Ajaccio (ext) Monaco (dom) Brest (ext)

L’OL : Montpellier (dom) Clermont (ext) Monaco (dom) Reims (dom) Nice (ext)