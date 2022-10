OL : soutenu par les Bad Gones, Gérard Collomb les remercie

Vendredi lors du match entre l'OL et Toulouse (1-1), le Kop virage nord (Bad Gones) a déployé une banderole pour soutenir Gérard Collomb, atteint d'un cancer de l'estomac. L'ancien maire de Lyon a remercié les supporteurs lyonnais.

Entre plusieurs banderoles contestataires au cours du match OL - Toulouse vendredi (1-1), le Kop virage nord (Bad Gones) a également eu une pensée pour Gérard Collomb. En septembre, l'ancien maire de Lyon avait annoncé qu'il était atteint d'un cancer à l'estomac.

"Qu’on retrouve vite l’OL qu’on aime, celui qui gagne" Gérard Collomb

Pour lui rendre hommage, les supporteurs lyonnais ont déployé le message suivant : "Tout notre soutien à Mr le maire Gérard Collomb". L'ex-élu de 75 ans a répondu aux fans rhodaniens via Twitter ce dimanche matin, affichant son attachement pour le club. "Merci aux Bad Gones qui m’ont apporté le plus beau des soutiens. Qu’ils sachent combien je suis touché. Et qu’on retrouve vite l’OL qu’on aime, celui qui gagne", a-t-il écrit.

Concernant les mauvais résultats de l'équipe, les supporteurs ont aussi montré leur mécontentement à travers des banderoles adressées aux joueurs, au staff et à la direction. "Grosses ambiances depuis le début de saison, des parcages pleins loin de la maison, et si les supporteurs étaient les seuls garants de cette institution ?", ou encore "7e, 4 défaites de suite, 0 fond de jeu, 10 ans sans titre, président il faut agir", pouvait-on lire chez les Bad Gones.