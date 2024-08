OL - Strasbourg : Thomas Léonard aux commandes

Thomas Léonard a été choisi pour officier lors du match opposant l'OL à Strasbourg. Après deux défaites, les Lyonnais seront dos au mur.

Le spectre de la saison passée commence tout doucement à refaire surface. Certes, perdre contre Rennes (3-0) et Monaco (0-2) arrivera à plusieurs équipes cette année, et le calendrier de l'OL n'est pas le plus facile pour entamer l'exercice 2024-2025, mais on attendait mieux de la part d'une formation ayant réalisé six derniers mois de très bonne facture. Pour la troisième journée de Ligue 1, Pierre Sage et ses troupes recevront à nouveau, à l'occurrence Strasbourg, dans une affiche déjà cruciale.

Il a arbitré 3 matchs de l'OL l'an dernier

Ce match se tiendra vendredi 30 août à 20h45. Au milieu des vingt-deux acteurs de la rencontre, l'homme en noir sera Thomas Léonard. Arbitre de 42 ans, il dirigera sa douzième partie du club rhodanien, qu'il a commencé à retrouver en 2019. Lors de la saison précédente, il avait officié lors de trois confrontations de l'Olympique lyonnais contre Brest (1-0), Rennes (2-3) et Reims (1-1). Pas forcément de bons souvenirs donc pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, mais c'était bien plus de leur fait que de celui du natif de Metz. Le bilan de l'OL avec lui est de six victoires, deux revers et trois nuls.

Pour épauler Thomas Léonard, le duo Brice Parinet Le Tellier et Ludovic Reys aura le rôle de juges de touche. Quant à l'arbitrage vidéo, il revient à Cyril Gringore et à Julian Grelot.