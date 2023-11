Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

Lundi 6 novembre, Nicolas Puydebois faisait sa dernière en tant que présentateur de Tant qu'il y aura des Gones, avant de redonner le fauteuil à Razik Brikh. L'ancien gardien de l'OL était toutefois bien accompagné pour ce nouveau numéro de TKYDG, puisqu'il était entouré de Yohan Gomez, ex-milieu de terrain et des journalistes Aymeric Advinin (Le Dauphiné Libéré) et David Hernandez (Olympique-et-Lyonnais).

Ensemble, ils sont revenus sur le nul entre le club rhodanien et Metz dimanche (1-1), avec un axe focalisé sur Fabio Grosso et ses choix. Il fut ensuite question de l'opération maintien, un mot qui n'est plus tabou chez les joueurs, bons derniers de Ligue 1 après la 11e journée. Les supporteurs eux ont bien conscience de la situation, et ont fait passer des messages durant la rencontre. Néanmoins, il affiche toujours un soutien indéfectible au groupe.

Enfin, la quatrième et dernière partie fut consacrée à Tony Parker, qui a annoncé le week-end dernier revenir dans l'organigramme lyonnais, ainsi que dans celui d'Eagle Football.

Résumé du sommaire du 6 novembre 2023 :

0:22 : Intro

1:43 : Retour sur OL - Metz (1-1), Grosso est-il déjà à court d'idées ?

25:40 : Le maintien, un objectif désormais assumé

39:35 : Un soutien sans faille, mais jusqu'à quand ?

49:50 : Le retour inattendu de Tony Parker

