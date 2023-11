Rennes - OL : le Rennais Warmed Omari sera suspendu

Exclu en toute fin de rencontre dimanche lors de Nice - Rennes, le jeune Warmed Omari ne participera pas à l’affiche face à l’OL dimanche 12 novembre.

Son geste désespéré pour essayer de reprendre Evann Guessand n’aura finalement que retardé l’échéance. A 23 ans, Warmed Omari est encore en phase d’apprentissage du haut niveau, et cela se ressent dans ses prestations. Dimanche, durant le choc entre Nice et Rennes, le jeune central a été exclu à la 85e minute pour avoir crocheté l’attaquant niçois en position de dernier défenseur. Dans la foulée, son équipe a encaissé un second but sur coup franc direct.

Conséquence de son acte, sa formation a terminé la partie à 10, ce qui n’a rien changé au score final (2-0), et il ne pourra pas être aligné lors de la prochaine rencontre. Le 12 novembre, il ne sera donc pas présent pour défier l’OL à domicile.

Un titulaire en défense central

Un coup dur pour Bruno Genesio, qui l’alignait constamment dans sa charnière (13 titularisations toutes compétitions confondues), et ce même si le début de saison du jeune joueur (23 ans), était parsemé de petites erreurs, parfois coutant des buts.

Avant de connaître la taille de la sanction que lui infligera la commission de discipline, le Stade Rennais devra faire sans le footballeur originaire de Mayotte pour la 12e journée de Ligue 1. Pour le remplacer, le club breton pourrait miser sur Arthur Theate, associé à Jeanuel Belocian, ce dernier étant titulaire face au GYM.

Le deuxième suspendu à Rennes

Cette absence s'ajoute à celle déjà actée d'un autre défenseur, Lorenz Assignon, lui aussi suspendu, et potentiellement à celle du gardien Steve Mandanda, actuellement incertain.