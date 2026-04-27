OL, Tolisso, Textor, Kang... "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur le succès de l'OL face à Auxerre. Trois points qui maintiennent plus que jamais les Lyonnais dans la course à la Ligue des champions. Une compétition qui ferait du bien aux finances d'un club, qui se retrouve en vente.

Une bataille à trois pour la Ligue des champions ? Après la victoire (3-2) contre Auxerre samedi, l'OL est toujours troisième à trois journées de la fin. Toutefois, il va falloir batailler jusqu'au bout puisque Lille et Rennes n'ont pas encore lâché l'affaire. Cela tombe bien, le club breton se présente à Décines dimanche prochain pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait bien s'avérer décisive pour le top 4, les joueurs de Paulo Fonseca prenant quatre points d'avance en cas de victoire. Cela fera partie du débat qui animera "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir à partir de 19h, avec une projection sur le onze à aligner. Roman Yaremchuk ou Pavel Sulc en attaque par exemple ?

Quel avenir pour l'OL et pour Textor ?

Une chose est sûre, Corentin Tolisso devrait être dans le composition de départ de nos consultants. Le capitaine rhodanien a encore une fois rappelé toute son importance dans cet effectif avec son entrée contre l'AJ Auxerre. Un but et une passe décisive qui ont fait grand bien à l'OL, qui aura plus que jamais besoin de son milieu pour accrocher la Ligue des champions. Une compétition qui ferait du bien aux finances lyonnaises, toujours dans le rouge.

Car si sur le terrain, tout se passe plutôt bien, en coulisses, le sort du club est encore loin d'être réglé. John Textor fait toujours des siennes au sein d'Eagle Football, que ce soit pour l'OL ou Botafogo, et depuis quelques semaines, le sort des différents clubs de la multipropriété est au coeur de futures discussions. Il en sera question dans le troisième thème avec un juriste et professeur agrégé d'économie et de droit, très présent sur X sous le pseudo @maleklebgdu74.

Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.