OL : une défense à 3 "pas définitive"

Jake O’Brien célébrant son but lors de Rennes – OL. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Optant pour une charnière à 3 depuis deux rencontres, Pierre Sage a peut-être trouvé une formule qui fonctionne. Si l'entraîneur ne la considère pas comme "définitive", elle permet de répondre à certains "problèmes".

Jack O'Brien, Dejan Lovren et Duje Caleta-Car, voilà le nom des 3 joueurs alignés dans l'axe de la charnière lyonnaise sur les dernières rencontres (Toulouse et Monaco). Sur le papier, cela semble fonctionner, puisque l'OL vient de gagner deux fois en se montrant plutôt solide, du moins, il n'a pas concédé de but.

Face à la presse, Pierre Sage est revenu sur la genèse de ce bouleversement tactique, lui qui était parti sur un 4-2-3-1 sur les premiers matchs. "Nous avons changé pour différentes raisons. Il y a une lecture permanente de ce qui se passe et des régulations à opérer, notamment par rapport au passage à trois à Marseille (0-3). Ce changement avait permis de résoudre un certain nombre de problèmes, a-t-il souligné. On avait des sources d'espoir de faire un peu mieux, et c'est pour cela qu'il a été maintenu."

Deux matchs sans encaisser de buts

Toutefois, l'entraîneur intérimaire a bien précisé que ce schéma "n'est pas définitif car les solutions d'une période ne sont pas forcément celles des suivantes."

S'il a subi les assauts monégasques, principalement après la pause, vendredi, le club rhodanien est revenu de la Principauté avec un "blanchissement", pour reprendre le vocabulaire du hockey. Cela fait donc deux deux sorties consécutives qu'Anthony Lopes est invaincu, ce qui n'est pas arrivé depuis janvier-février 2023. "Tout d'abord, il y a le fait de défendre ensemble, a appuyé Pierre Sage. Nous avons également eu un gardien qui nous a permis de conserver le clean-sheet. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'on retrouve les aspects collectifs et individuels."

Un duo qui retrouve ses sensations au milieu

Enfin, le duo au milieu de terrain, Maxence Caqueret - Corentin Tolisso, a aussi sa part de responsabilité. "Avoir une personne de plus derrière leur donne certainement un peu plus de liberté sur le plan offensif. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la discipline du premier permet au second de prendre plus d'initiative et de s'engager, a souligné leur coach. Et lorsque c'est l'inverse, Corentin a suffisamment d'expérience pour assurer l'équilibre. (A Monaco) Nous sommes passés à trois dans l'entrejeu en fin de partie, et ce qui est intéressant, c'est que les relayeurs ont réussi à gérer l'aspect offensif et défensif." Sans oublier le travail de repli des attaquants, bref, c'est tout l'OL qui se remet à croire en une unité retrouvée. Un phénomène qui doit encore être validé dans les semaines à venir.