Ce dimanche (13h), l’OL affronte le FC Metz. Une semaine après les incidents à Marseille, le football est de retour pour les Lyonnais. Ces derniers croient en leurs capacités à tirer du positif dans leurs récents malheurs.

À 13h, ce dimanche, le foot va enfin pouvoir reprendre ses droits du côté de l’OL. Dans une semaine marquée par les nombreux éléments nouveaux concernant les incidents à Marseille, l’essence même du foot avait été relégué au second plan. Il n’y avait qu’à voir la présence nombreuse de médias vendredi à Décines pour comprendre qu’on ne parlait pas que de sportif à Lyon depuis dimanche dernier. L’image du visage ensanglanté de Fabio Grosso a fait le tour du monde et ses mots étaient forcément attendus.

Ils n’ont duré que 12 minutes, bien loin de la vingtaine accordée depuis son arrivée, et pourtant l’Italien a profité de chaque seconde pour faire passer des messages. À l’encontre des autorités sur les sanctions à venir, pour les supporters au bons et moins bons comportements. Mais aussi apporter du positif en rassurant sur son état de santé, mais aussi son envie farouche d’en découdre ce dimanche.

Lopes : "Ça resserre les liens"

Comme "un volcan à l’intérieur", Fabio Grosso a réussi son examen médiatique haut la main. Dans son malheur, l’Italien se retrouve presque avec un statut renforcé aux yeux de tous. Des supporters, des médias et de ses joueurs. Car les évènements dominicaux ont peut-être créé ce que tout l’environnement lyonnais attendait depuis des semaines : un électrochoc, une prise de conscience de la situation. "Ça resserre les liens, j’ai vu des joueurs très marqués et très solidaires, qui étaient tous derrière le coach, a avoué Anthony Lopes. J’espère que l’équipe va se servir de tout ça et le transposer sur le terrain."

À l’heure où des doutes avaient surgi sur la bonne ambiance dans le vestiaire ainsi qu’une méthode Grosso qui avait du mal à passer chez certains, ces incidents à Marseille ont donc eu pour conséquence de ressouder ce groupe lyonnais autour de leur technicien. "On a beaucoup échangé pour savoir comment était son état physique, psychologique, comment il se sentait. Et on l’a senti très déterminé." Les joueurs le sont-ils également ? Le portier lyonnais assure que oui, "la prise de conscience est là, beaucoup de choses me font dire ça."

Tout un club et un stade derrière Grosso

Vendredi, à deux jours de la réception du FC Metz, il y avait des sourires et des éclats de rires entre les joueurs et le staff de l’OL au moment d’un toro géant. En tirer des conclusions serait forcément hâtif tant les joueurs lyonnais nous ont appris à se méfier des paroles. Seulement, on dit souvent que les familles se serrent les coudes dans des moments tragiques. La blessure de Fabio Grosso en a été une et la famille OL a montré son soutien pour son coach. Le début d’une nouvelle aventure ? Seule une victoire contre le club messin validera cette théorie et l’Italien l’a bien compris. "Si on a montré de la cohésion dans le vestiaire dimanche à Marseille, on doit être capables de le faire sur le terrain. Si on le fait, on gagnera."

D’une nature optimiste, Fabio Grosso continue de l’être malgré son bilan sportif pour l’instant loin du compte. Le FC Metz représente sur le papier la marche la plus abordable du calendrier d'ici à la trêve hivernale. Avec plus de 40 000 spectateurs attendus au Parc OL, dimanche ne doit pas être qu’une simple fête du football. Grosso l’a rappelé, cette unité palpable depuis plusieurs jours ne sera renforcée "qu’en prenant les trois points". Une manière de finir cette semaine chaotique avec le sourire, bien loin du traumatisme marseillais.