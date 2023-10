La rencontre entre l'OM et l'OL a été annulée, mais continue pour autant à faire couler beaucoup d'encres. Philippe Diallo, président de la FFF, est revenu sur les événements de dimanche.

Si les Lyonnaises Kadidiatou Diani et Wendie Renard ont été à l'honneur, lundi soir, au théâtre du Châtelet en terminant respectivement 14e et 26e du Ballon d'Or, le sujet brûlant de l'Olympico est également revenu sur la table. Au lendemain de l'annulation du match entre l'OM et l'OL après le caillassage du bus lyonnais et la blessure au visage de Fabio Grosso, la délégation de la Fédération française de football présente à la cérémonie a tenu à réagir.

"C'est un scandale, une honte"

Philippe Diallo, président de la 3F, n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les incidents survenus aux abords du Vélodrome. "C'est un scandale, une honte, a-t-il clamé. On ne laissera pas faire. Je ne veux pas que le foot soit la proie de ces voyous qui ternissent notre image. On va tout mettre en œuvre pour éradiquer définitivement ce phénomène qui fait honte à notre pays." Pour l'heure, neuf interpellations ont eu lieu en marge de la rencontre, mais aucune à propos de l'attaque sur le bus de l'OL.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, était également présent au théâtre parisien. Il n'a pas échappé à la question. "C'est horrible d'avoir de telles images. On n'a pas envie de les voir, encore moins de les revoir. (...) Peu importe le lieu, cela nuit à l'image que doit véhiculer le foot", a répondu l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique de Marseille.