Pour Rémi Garde, l'OL doit "s’appuyer sur des jeunes"

A l'OL, Rémi Garde a porté beaucoup de casquettes. L'ancien entraîneur lyonnais se penche sur la situation actuelle du club, et estime qu'il doit "s’appuyer sur des jeunes".

Cela fait désormais plus de dix ans, mais Rémi Garde est toujours le dernier entraîneur de l'OL à avoir remporté un titre. A la tête de l'équipe rhodanienne, il a gagné la Coupe de France en 2012, puis le Trophée des champions ensuite.

Actuellement sans poste depuis août 2019 et la fin de son aventure à l'Impact Montréal, celui qui a eu plusieurs rôles à l'Olympique lyonnais, s'est confié au Progrès sur la situation de "son" club. "En matière de jeu et de formation, il faut garder l’identité de l’OL, s’appuyer sur des jeunes. Mais j’ai été un peu travaillé par le fait qu'on faisait moins appel aux jeunes, on achetait, on achetait. Il y a eu une époque où il n’y avait plus qu’Antho Lopes. Et peu à peu, sont arrivés, Caqueret, Lukeba, Gusto. On est revenu à des joueurs qui ont beaucoup de responsabilités maintenant. Il ne faut pas leur donner trop de charges et il ne faut qu’ils soient trop gourmands tout de suite, soit leur entourage, soit eux, a-t-il insisté. Et là il y a Corentin (Tolisso), Alex (Lacazette), il faut être patient."

"Il n’y pas de raison que les trophées de reviennent pas"

Rémi Garde reste confiant concernant la capacité de l'OL à retrouver les sommets. "Le club est solide économiquement, c’est une autre époque. Il faut garder les fondamentaux, a-t-il affirmé. Il n’y pas de raison que les trophées de reviennent pas. Mais les autres ont aussi le droit de bien travailler. Beaucoup travaillent bien, ont de la formation et des moyens. A l’Olympique lyonnais, tout le monde a beaucoup travaillé, le staff au service des joueurs comme disait Gérard Houllier, les hommes se reconnaîtront. Pour qu’un club marche, il faut que tout le monde donne de sa personne et soit récompensé."