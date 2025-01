À quelques heures de son retour à la compétition, l’OL féminin connait la programmation complète de son mois de janvier en Première Ligue. Les Fenottes se rendront à Montpellier le vendredi 31 janvier à 21h.

Après deux semaines de coupures, les coéquipières de Wendie Renard sont de nouveau sur le pont à compter de ce mercredi 8 janvier. Pour la première de 2025, l’OL féminin reçoit Dijon à Décines pour la 12e journée de championnat. Cette remise en route s’accompagnera de deux autres rencontres en Première Ligue sur ce mois de janvier. Les Fenottes savaient déjà qu’elles se rendraient le 18 janvier (21h) au Parc des Princes pour affronter le PSG. Elles attendaient encore de savoir quand se tiendrait leur deuxième déplacement de suite à Montpellier. À quelques heures de leur reprise, les joueuses de l’OL féminin sont désormais fixées.

Cinq matchs au programme en janvier ?

Elles disputeront leur match de la 14e journée de championnat le vendredi 31 janvier à 21h. Cela ouvrira le bal de ce week-end du football féminin en France et marquera le dernier rendez-vous de janvier pour l’OL. Un mois de reprise que les joueuses de Joe Montemurro espèrent avec cinq matchs au programme et non quatre. Cela voudrait dire que le 16e de finale de Coupe de France dimanche à Reims n’a pas donné lieu à une contre-performance, mais bien une qualification pour les huitièmes, qui se joueront le week-end du 25-26 janvier.