Ada Hegerberg lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avant le choc entre le Paris Saint-Germain et l'OL en D1, les Lyonnaises se déplacent à Paris avec un ratio de 69% de victoire dans la compétition face au PSG. De plus, elles ont aussi marqué 69 buts en 36 rencontres face à leurs rivales.

Dimanche à 21 heures, le Parc des Princes va ouvrir ses portes aux sections féminines du PSG et de l'Olympique lyonnais pour un match décisif dans la course au titre de D1. En cas de victoire de l'OL, la formation de Sonia Bompastor sera sacrée championne avant même de jouer la dernière journée du championnat. À l'occasion, voici un bilan en chiffres des confrontations entre les deux clubs dans la compétition.

69 par deux fois

Et non, cela n'est pas fait exprès, mais face aux parisiennes, les Lyonnaises remportent 69% de leurs matches. Outre ces chiffres, les Fenottes sont reparties avec la victoire à 25 reprises, en laissant 4 succès aux Franciliennes. Sept autres fois, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont laissées sur un score nul.

Néanmoins, le nombre 69 fait à nouveau son apparition lorsque l'on analyse les statistiques de l'OL face au PSG. En 36 affiches de D1, les Rhodaniennes ont inscrit 69 buts contre le Paris Saint-Germain. A contrario, elles en ont encaissé seulement 12...