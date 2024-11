Qarabag - OL : Mikautadze en pointe, Tagliafico capitaine

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Ce jeudi soir, l'OL affronte Qarabag pour son 5e match en Ligue Europa. À Bakou, Pierre Sage a effectué plusieurs changements dans son 4-2-3-1, avec notamment la titularisation de Georges Mikautadze en pointe.

Avec Pierre Sage, il va falloir apprendre à ne pas prendre tout pour argent comptant. L'entraîneur de l'OL est dans son rôle pour brouiller les pistes et il y est encore parvenu pour ce déplacement en Azerbaïdjan. Mercredi en conférence, il avait annoncé qu'il y aurait "moins de rotation". Est-ce qu'il parlait par rapport à Hoffenheim ? Peut-être et de ce point de vue-là, il a tenu parole. En effet, quand il avait effectué dix changements en Allemagne par rapport au match précédent, il ne s'est contenté "que" de sept ce jeudi soir. Néanmoins, la grille de lecture est bien différente puisque ces modifications dans le 4-2-3-1 lyonnais ne se font pas forcément au profit de remplaçants habituels. Certes, Georges Mikautadze, Warmed Omari ou encore Tanner Tessmann profitent du turnover pour être titulaires.

Fofana de retour dans le onze

Seulement, d'autres comme Nicolas Tagliafico, qui portera le brassard de capitaine pour la 1re fois avec la formation lyonnaise, et Duje Caleta-Car sont avant tout des titulaires en puissance. À Bakou, le visage de l'OL a fière allure malgré la volonté de Pierre Sage de faire souffler les cadres. Alexandre Lacazette, Nemanja Matic et Corentin Tolisso débuteront sur le banc, au contraire de Rayan Cherki. Buteur à Reims, le numéro 18 poursuit dans son rôle de meneur et sera chargé de trouver des circuits de passes avec Malick Fofana et Ernest Nuamah sur les côtés et donc Mikautadze en pointe.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Omari, Tagliafico - Tessmann, Veretout - Fofana, Cherki, Nuamah - Mikautadze