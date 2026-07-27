Le Real Betis a démarré ce lundi son stage à Marbella durant lequel il affrontera l'OL lundi. Un groupe de 29 joueurs sans le gardien titulaire Diego Conde, mais qui voit revenir Ez Abde.

On ne sait pas quelle équipe inscrira Manuel Pellegrini face à l'OL, mais on sera loin du 11-type du Real Betis. En effet, les Sévillans en sont tout juste à la moitié de leur préparation. Ils entament d'ailleurs ce lundi un stage à Marbella qui se déroulera jusqu'au 1er août. Ils ont disputé trois amicaux pour l'instant, mais avec peu d'enseignements à en tirer au vu des adversaires et des compositions alignées. Ce rassemblement sera néanmoins marqué par un duel contre le rival français qui formera une sorte de virage dans leur préparation.

Le club a dévoilé la liste des 29 éléments qui y participeront. On retrouve des éléments majeurs du groupe comme Isco, Antony, Fornals, Bartra, Marc Roca, Bellerín, Aitor Ruibal et Junior Firpo. Autre présence notable, celle d'Ez Abde, remis de ses problèmes physiques qui l'avaient tenu éloigné des terrains durant le Mondial. Mais il n'est pas certain que l'attaquant marocain joue mercredi soir à Cadix.

Tout juste arrivé, Diego Conde se blesse à l'épaule

Parmi les absents, un garçon sur le départ, Rodrigo Marina, et une recrue. Le gardien Diego Conde, arrivé le 20 juillet depuis Villarreal, s'est blessé contre Grenade samedi (0-1). Il souffre d'une luxation de l'épaule gauche et sera absent pendant un mois minimum. Ajoutons que le Real Betis a des manques, notamment offensifs, avec le seul Gonzalo Petit comme avant-centre de métier. Giovani Lo Celso, lui, est en vacances suite à la Coupe du monde.