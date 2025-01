Reims - OL : avec Ada Hegerberg dans le 11 de départ

Ada Hegerberg sera titulaire à la pointe de l'attaque lyonnaise ce dimanche à Reims en 16es de finale de la Coupe de France.

L'opération Coupe de France est lancée pour l'OL féminin. Ce dimanche à 17 heures (sur OL Play), les Fenottes défient Reims pour leur entrée en lice. Ce 16e de finale opposera le leader de Première Ligue au 9e du championnat féminin. Pour l'occasion, Joe Montemurro a fait des choix forts dans son groupe et dans son 11.

Chawinga et Becho pour l'accompagner

Il a ainsi laissé à Lyon certaines cadres, dont Christiane Endler, Wendie Renard, Selma Bacha et Dzsenifer Marozsán, sans oublier Melchie Dumornay, malade en milieu de semaine. L'effectif de 16 joueuses parti en terre champenoise reste tout de même solide, à l'image de la composition d'équipe. On retrouve par exemple une ligne d'attaque internationale avec Tabitha Chawinga, Ada Hegerberg et Vicki Becho.

Au milieu, le trio aussi est très expérimenté, avec Sara Däbritz, Daniëlle van de Donk et Lindsey Horan. En défense, on retrouve quelques changements, avec la présence dans les cages de Laura Benkarth. Elle sera protégée par une ligne composée d'Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Alice Sombath et Sofie Svava. La Danoise, souffrante également contre Dijon (2-0), revient dans le 11.

Le 11 de l'OL féminin : Benkarth - Carpenter, Gilles, Sombath, Svava - Däbritz, van de Donk, Horan - Chawinga, Hegerberg, Becho

Le banc : Belhadj, Huerta, Damaris, Diani, Le Sommer