L'entrée en lice de Ligue des champions a été parfaite avec une large victoire contre le Slavia Prague (0-9) mardi, mais ça ne suffit pas aux joueuses de l'OL. Après le match, elles ont affirmé vouloir aller au bout de la compétition.

Neuf buts marqués, aucun encaissé, sept buteuses différentes et des sourires sur tous les visages. La première rencontre de Ligue des champions de la saison a été parfaitement maîtrisée par l'OL sur la pelouse du Slavia Prague (0-9). Les joueuses de Sonia Bompastor n'ont pas fait dans le détail, mais ne sont pas rassasiées pour autant. En zone mixte après le coup de sifflet final, elles ont affiché de grandes ambitions pour cette campagne européenne.

Gagner la Ligue des champions

Élue meilleure joueuse du match, grâce à un but et deux passes décisives notamment, Danielle van de Donk a prouvé la confiance de son équipe. "On est là pour gagner cette compétition, on a montré de quoi on était capable", a affirmé la Néerlandaise. Elle s'est dit "heureuse", "fière" et "motivée" pour les prochaines échéances de l'OL en Ligue des champions.

Également buteuse ce mardi, Eugénie Le Sommer a expliqué ne pas avoir pris le Slavia Prague de haut, malgré l'écart entre les deux formations sur le papier. Un respect passé par cette correction, mais qui permet de lancer l'OL de la meilleure des manières avec l'objectif de récupérer un trophée plus revenu à Lyon depuis 2022. "On a l’ambition de gagner la compétition et ça commençait dès aujourd’hui (mardi)", a commenté l'internationale française. La saison dernière, la campagne européenne s'était arrêtée en quart de finale face à Chelsea aux tirs au but malgré un succès 2 à 1 à Stamford Bridge.