Amandine Henry pourrait s'engager avec le LOSC dans les prochaines semaines. Elle porte actuellement les couleurs d’Angel City FC, aux États-Unis.

Durant quinze saisons différentes, entre 2007 et 2016, puis de 2018 à 2023, Amandine Henry a acquis le statut de légende de l'OL. L'internationale française aux 93 sélections est actuellement au Angel City FC, à Los Angeles (États-Unis), où la saison prochaine ne débutera qu'en mars 2024. En vue de retrouver du temps de jeu, elle veut signer dans un club européen. Annoncée du côté du Paris Saint-Germain, où elle a évolué en 2017, l'internationale française pourrait finalement rebondir au LOSC d'après les informations du Progrès.

Le choix du cœur

Née à Lille, Amandine Henry pourrait retrouver ses proches durant quelques mois pendant la trêve aux États-Unis. Elle avait fait ses gammes entre Lomme et Lambersart (Nord) avant d'entrer dans le monde professionnel à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Le LOSC est actuellement neuvième du championnat avec seulement une victoire au compteur. L'OL se déplacera à Lille en mars prochain pour, peut-être, retrouver son ancienne pièce maîtresse. Selon La Voix du Nord, le PSG est toujours sur le coup, au même titre que le Paris FC.

Celle qui a déjà dû renoncer au Mondial avec l'équipe de France à cause d'une blessure au dernier moment, veut rapidement retrouver du temps de jeu. "Le but pour moi, c’est de trouver un club en Europe et de pouvoir m’entraîner avec ce club pour me maintenir en forme. Pendant un ou deux mois, ce ne serait que pour participer à des entraînements puis signer en janvier, pour jouer quelques matchs et toujours postuler à l’équipe de France", avait expliqué Amandine Henry à l’AFP.