Strasbourg - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Les supporters de Strasbourg à la Meinau (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le premier match de Ligue 1 de l'OL face à Strasbourg.

L'avant-match

C'est un nouvel exercice qui commence pour l'OL ce dimanche 13 août. Pour son premier match de championnat, les joueurs de Laurent Blanc se déplacent du côté de Strasbourg. Après avoir repris l'entraînement le 6 juillet dernier, les coéquipiers de Rayan Cherki ont eu le temps de reprendre leur condition physique avant la reprise de la Ligue 1. Néanmoins, la campagne de matchs amicaux n'a pas été des plus glorieuses pour les Rhodaniens. Avec seulement une victoire au compteur (2-1 face à De Treffers), les Lyonnais ont enchaîné quatre revers d'affilée, respectivement contre Manchester United (1-0), Molenbeek (1-0), Celta Vigo (1-0) et Crystal Palace (2-0). Les Lyonnais s'avancent donc moyennement en confiance. Par ailleurs, ils ont eu le malheur de perdre leur portier Anthony Lopes lors du dernier match, le samedi 5 août. Le Portugais a même déclaré forfait pour cette première affiche. Dejan Lovren est également absent, toujours en rééducation. Du côté strasbourgeois, le club entraîné par Patrick Vieira, arrivé cet été à la tête de l'équipe, a réalisé une préparation estivale plus convaincante, à l'inverse de l'Olympique lyonnais. Les choses sérieuses vont maintenant pouvoir commencer pour le club rhodanien.

À quelle heure se joue Strasbourg - OL ?

Cette affiche entre les deux clubs aura lieu à 20 heures 45. La rencontre se dispute au Stade de la Meinau.

Sur quelle chaîne voir Strasbourg - OL ?

Le match sera retransmis sur Prime Video.