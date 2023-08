Avant de recevoir l'OL, Strasbourg est plutôt en forme

Lucas Perrin avec Kevin Gameiro lors d’un échauffement de Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

L'OL entamera la Ligue 1 par un voyage périlleux à Strasbourg dimanche. Contrairement aux Lyonnais, le Racing a très bien fini sa préparation.

Deux dynamiques totalement opposées. Comme l'OL, Strasbourg a conclu sa préparation samedi par un double match amical contre le Werder Brême. Les hommes Patrick Vieira ont d'abord été accrochés (3-3), avant de remporter la seconde manche 2 à 1 grâce à Habib Diallo et Abakar Sylla.

Ce succès est venu valider une belle présaison de la part des Strasbourgeois, qui n'ont perdu qu'à une seule reprise, face à Besiktas (2-1) lors de leur deuxième sortie de l'été. Pour le reste, le Racing a notamment battu Hoffenheim (2-1) et le Sturm Graz (3-0) avec un triplé du même Diallo.

3 victoires pour 1 revers

Notons également deux résultats nuls lors de la double confrontation contre Fribourg (2-2 à chaque fois). Un bilan donc de trois victoires, trois nuls et une défaite en sept rencontres, pendant que Corentin Tolisso et ses partenaires n'ont gagné qu'une seule fois face à De Treffers (1-2), pour quatre revers contre Manchester United (1-0), Molenbeek (1-0), Celta Vigo (1-0) et Crystal Palace (2-0).

Si cela ne présage en rien du futur score lors du duel entre le Racing et l'Olympique lyonnais à la Meinau dimanche 13 août (20h45), il semble néanmoins que les coéquipiers de Jean-Ricner Bellegarde partent avec un petit surplus de confiance avant de défier les Rhodaniens. Reste à savoir si la semaine d'entraînement restante permettra aux joueurs de Laurent Blanc de se remettre la tête à l'endroit.