OL : quel est le bilan des matchs amicaux sous Laurent Blanc

Depuis son arrivée, Laurent Blanc a disputé dix matchs amicaux avec l'OL pour des résultats très contrastés.

Arrivé à la tête du staff en octobre 2022, Laurent Blanc présente une campagne de rencontres amicales peu reluisante jusqu'à maintenant. En dix rencontres, l'OL a glané trois victoires pour un nul et six défaites.

Une campagne 2022 correcte

Durant la saison 2022-2023, cinq affiches avaient eu lieu pendant la trêve internationale courant décembre en raison de la Coupe du monde au Qatar. L'Olympique lyonnais avait remporté deux succès, respectivement face à Louvain (5-3) et Liverpool (3-1), fait nul face à Sochaux (1-1) et s'était incliné contre Arsenal (3-0) et Monza (2-1).

Un cru 2023 inquiétant

Avant le retour à la Ligue 1 face à Strasbourg (dimanche 13 août à 20h45), Le Cévenol et ses joueurs ont affiché un bilan d'une seule victoire (2-1 face à De Treffers) et quatre contre-performances consécutives par la suite. Trois revers sur le score de 1 à 0 face à Manchester United, Molenbeek et Celta Vigo et une dernière défaite 2-0 face à Crystal Palace. Une série de défaites qui n'était plus arrivée au club rhodanien depuis juillet-août 2015.

Sur ces dix matchs, l'Olympique lyonnais a inscrit 12 buts pour 16 encaissés. Les choses sérieuses vont maintenant commencer pour les hommes de Laurent Blanc avec la reprise du championnat où les résultats seront scrutés à la loupe.