Tolisso forfait, Lacazette sur le banc pour OL - Strasbourg

Après avoir laissé espérer un retour pour les quarts de finale de la Coupe de France, Pierre Sage a acté le forfait de Corentin Tolisso. Le milieu devrait être le seul absent de l’OL face à Strasbourg.

Ce n’était pas grand-chose, mais au final, l’absence continue de durer. Sorti sur blessure avant même la fin de la première mi-temps à Montpellier, Corentin Tolisso n’est depuis pas réapparu dans un match de l’OL. Ayant ressenti une gêne à l’ischio-jambier dans l’Hérault, le milieu se soigne depuis et a dû faire l’impasse sur la réception de Lille et Nice ainsi que du déplacement à Metz vendredi. Avant ce match en Lorraine, Pierre Sage avait laissé entendre que le retour de Tolisso pourrait intervenir contre Strasbourg en Coupe de France. Il n’en sera rien puisque l’entraîneur lyonnais a acté le forfait du champion du monde, absent de l’entraînement public dimanche.

Lacazette préservé après Metz

En revanche, au rayon des bonnes nouvelles, Alexandre Lacazette sera bien disponible pour ce rendez-vous important. Resté en salle dimanche après avoir reçu un coup à Metz, le capitaine de l’OL tiendra bien sa place contre Strasbourg mardi soir. Il faudra toutefois patienter un peu pour le voir sur la pelouse du Parc OL. En effet, Pierre Sage a confirmé ce lundi en conférence de presse que Lacazette "débutera sur le banc". Aucun risque ne sera pris pour le numéro 10 lyonnais alors que se profile la venue de Lens en Ligue 1, cinq jours après ce quart. Seul le scénario du match de Coupe de France influencera l’entrée ou non de Lacazette. Il ne reste plus qu’à espérer et croiser les doigts pour que l’OL fasse le travail avant et que le meilleur buteur lyonnais puisse rester tranquillement au chaud.