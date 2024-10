Un arbitre allemand pour diriger Glasgow Rangers - OL

Lors de la deuxième journée de Ligue Europa, l'OL ira à Glasgow affronter les Rangers. Sven Jablonski arbitrera cette confrontation.

Au cours de sa dernière campagne européenne, l'OL avait déjà croisé le fer avec les Glasgow Rangers. Plutôt un bon souvenir, car il s'était imposé 2 à 0 à Ibrox Stadium pour lancer leur phase de poules de Ligue Europa en 2021-2022. S'il réédite la même performance jeudi dans cette nouvelle formule de la C3, avec son classement comprenant les 36 participants, il ferait un premier pas vers la qualification et le top 24, avant peut-être de voir plus grand.

Mais pour cela, il faudra réaliser une solide prestation en Écosse, puisque les hommes de Philippe Clement sont un adversaire redoutable, encore plus à domicile. La semaine passée, ils ont, comme l'Olympique lyonnais, gagné leur premier rendez-vous européen 2 à 0 face à Malmö. Les Rhodaniens avaient eux dominé l'Olympiakos.

Première en Ligue Europa

Ce duel sera dirigé par un Allemand, Sven Jablonski. Âgé de 34 ans, il a dirigé une seule équipe professionnelle française, Lille, dans sa carrière. Il ne possède pas encore une très grande expérience sur le continent, même si lors de l'exercice 2023-2024, il a officié lors de quelques parties en Ligue Europa Conférence. Il n'a d'ailleurs jamais arbitré une affiche en Ligue Europa, hors qualifications.

Pour réussir cette première, l'arbitre international comptera sur ses assistants et compatriotes : Eduard Beitinger et Sascha Thielert. Entre les deux bancs, nous aurons aussi un représentant germanique, Tobias Reichel. Quant à la vidéo, elle reviendra au duo germano-espagnol formé par Benjamin Brand et Carlos del Cerro Grande.