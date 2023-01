Ajaccio ne veut pas prendre l'OL "à la légère", malgré sa mauvaise passe

A la recherche de points pour son maintien, Ajaccio s'apprête à recevoir l'OL ce dimanche (17h05). Même si son adversaire n'est pas au mieux, les Corses se méfient.

Un duel d'équipes malades ce dimanche à François-Coty (17h05). Lors de la 20e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Ajaccio. Dans une période très difficile, les joueurs de Laurent Blanc, qui doit jongler avec le mercato, doivent impérativement retrouver le goût du succès en championnat.

En face, la formation de l'île de Beauté a elle aussi un besoin vital de l'emporter pour quitter la zone rouge. Même si son adversaire n'est pas au mieux, Olivier Pantaloni reste tout de même mesuré. "Lyon a un potentiel très important, ce n'est pas parce qu'ils sont dans une mauvaise passe qu'il faut les prendre à la légère", a-t-il confié.

"Prendre un maximum de points à domicile"

Avec seulement 15 unités après 19 rencontres disputées, l'ACA est dans une mauvaise passe, d'autant plus qu'elle a perdu ses trois dernières affiches toutes compétitions confondues. "L'objectif reste le même, prendre le maximum de points à domicile. J'ai observé dans la semaine un changement dans les attitudes, on sent que l'équipe a envie de réagir", a noté l'entraîneur corse.