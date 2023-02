Angers - OL : la lente descente aux enfers du SCO

Maxence Caqueret lors d’OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Adversaire de l'OL ce samedi (17h), Angers vit une période très sombre. Incapable de gagner depuis septembre 2022 en championnat, il a déjà un pied en Ligue 2.

Si les supporteurs de l'OL sont globalement remontés contre leur équipe récemment, ceux d'Angers doivent aussi se demander ce qu'ils ont fait pour mériter ça. Ce samedi, le SCO accueille l'Olympique lyonnais avec l'ambition de mettre un terme à sa spirale négative qui, finalement, dure depuis le début de la saison.

Les Angevins restent sur 16 matchs sans victoire en Ligue 1, dont 14 revers. Pour trouver la trace d'un succès en championnat, il faut remonter au 18 septembre 2022 avec trois points arrachés à Nice (0-1). Après 24 journées, le club d'Anjou est 20e et compte 10 unités au total, soit 10 de moins que le 16e et premier non relégable, Brest.

Se souvenir du match aller

Les Scoïstes ont déjà un pied en Ligue 2, mais ils vont certainement vouloir se battre jusqu'au bout pour sauver ce qui peut encore l'être. Tombés grossièrement dans le piège et battus par une formation auxerroise bien préparée la semaine passée (2-1), les Rhodaniens devront cette fois-ci éviter de vivre un tel scénario de rencontre. Celui de l'aller, remporté 5 à 0 en septembre dernier, conviendra certainement à Laurent Blanc.