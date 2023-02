Ligue 1 : l’OL a toujours autant de mal à l’extérieur

A Auxerre, l’OL a enregistré sa 9e défaite de la saison, la 6e à l’extérieur. Avec 50% de revers hors de ses bases, le club lyonnais affiche son plus mauvais ratio depuis 1993-1994.

Laurent Blanc espère qu’il ne les y reprendra plus. Une semaine après avoir failli et déjoué à Auxerre, l’OL se présente à Angers pour un deuxième match de suite à l’extérieur. Deux matchs sur le papier plus qu’accessible contre l’avant-dernier et le dernier du championnat. Mais entre la réalité du classement et le terrain, le constat est différent et la défaite en Bourgogne l’a montré. Les Angevins comptent bien suivre les traces auxerroises mais Blanc espère que son équipe montrera un tout autre visage samedi (17h) au stade Raymond Kopa.

À force de faire les montagnes russes, les Lyonnais ont les plus grandes difficultés à prendre confiance, surtout hors de leurs bases. Il y a bien eu les victoires à Ajaccio et à Troyes en 2023 mais, avec Brest et Montpellier en 2022, ce n’est clairement pas chez des ogres que l’OL va chercher des points. Sur les 12 déplacements depuis le début de la saison, le club rhodanien s’est incliné à six reprises (4 victoires, 2 nuls). Un bilan pas vraiment digne d’un concurrent à l’Europe. Ce ratio (50%) est d’ailleurs le plus mauvais à l’extérieur depuis l’exercice 1993-1994.