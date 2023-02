Angers - OL : Diomandé plutôt que Kumbedi à droite

Sinaly Diomandé (OL) et Romain Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Au poste d'arrière droit, Laurent Blanc a privilégié titulariser Sinaly Diomandé plutôt que Saël Kumbedi face à Angers.

C'est une petite surprise que Laurent Blanc a réservée dans sa composition d'équipe. Contre Angers ce samedi (17 heures), le latéral droit lyonnais s'appellera Sinaly Diomandé et non Saël Kumbedi comme on pouvait l'imaginer. Le jeune défenseur droit sera sur le banc au coup d'envoi.

Retour de Barcola dans le 11

Pour le reste, et compte tenu des absents sur blessure, le 11 est assez classique avec une défense centrale Dejan Lovren - Castello Lukeba. A gauche, on retrouvera Nicolas Tagliafico. Comme annoncé plus tôt, l'OL évoluera en losange au milieu avec un trio Caqueret-Mendes-Lepenant derrière Rayan Cherki. Devant, Bradley Barcola est aligné aux côtés de Moussa Dembélé.

La composition de l'OL : Lopes (C) - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, T. Mendes, Lepenant - Cherki - Dembélé, B. Barcola