Benjamin Biolay nostalgique du derby OL - Saint-Étienne

Chanteur, compositeur et acteur, Benjamin Biolay reste avant tout un supporter de l’OL. S’il se retrouve moins dans l’ambiance de Décines, il est nostalgique des années Aulas et surtout du derby contre l’AS Saint-Etienne.

En jouant le rôle d’un président d’un club fictif à partir de ce lundi sur Canal Plus, Benjamin Biolay n’a pas manqué de s’inspirer de Jean-Michel Aulas. S’il n’est pas tombé dans la caricature, l’acteur voue une grande admiration à l’ancien patron de l’OL pendant plus de 35 ans. Les deux se sont côtoyés durant de nombreuses années dans la tribune présidentielle de Gerland puis du Parc OL et partagent le même amour pour le club lyonnais.

Même si le déménagement à Décines a eu raison de la présence de Benjamin Biolay dans les travées du nouveau stade. "Je n'aime pas le nouveau stade, je reste très attaché à Gerland et peut-être à mes souvenirs, avoue l’acteur-chanteur chez nos confrères de L’Équipe. Aux gens de cette époque fréquentés depuis mon adolescence, des amis et des personnalités du club et de la ville aussi, Gérard Collomb (ancien maire de Lyon décédé en 2023), Bernard Lacombe, Fleury Di Nallo et Jean-Michel Aulas évidemment. Le nouvel OL, ce n'est pas forcément pour moi."

"Toujours aimé ce folklore du derby"

Croisant toujours Jean-Michel Aulas, qui a eu "quelques dérives sémantiques et verbales hyper préjudiciables à son image avec Twitter", Benjamin Biolay voue une vraie admiration à 'JMA' qui estime que "l’historique président Aulas, qui transforme le club et crée une dynamique économique manque. Celui depuis 2021, je ne sais pas". Quoi qu’il en soit, le natif de Villefranche reste un grand amoureux de l’OL.

Il fait d'ailleurs partie de ces nostalgiques pour qui le derby est un vrai manque depuis deux saisons désormais. "Ils me manquent, les Stéphanois... Je viens de la classe ouvrière et il existe un petit nœud de supporters lyonnais, venant du même milieu, qui n'a pas de haine envers l'ASSE ! On a toujours aimé ce folklore du derby. Une saison rincée, s'il y a un beau résultat face aux Verts, elle passe plutôt bien à la fin. La saison où Nabil (Fekir) montre son maillot quand on les dérouille (5-0) à Geoffroy-Guichard, n'est pas ma saison préférée (2017-18)... mais ce grand souvenir reste."

L’OL ayant pris ses distances sur la zone rouge, la possibilité de devoir vivre un derby en barrages ne semble plus vraiment d’actualité. Même si "ç'aurait été encore plus shakespearien" pour Benjamin Biolay.