Clément Grenier clame son amour pour l’OL de façon originale

Parti de l’OL en 2018, Clément Grenier porte toujours son club formateur dans son cœur et ses chaussettes. Interpellé sur les réseaux sociaux, le milieu a confirmé porter des protège-tibias aux couleurs lyonnaises.

Loin des yeux, mais près du cœur. Clément Grenier a quitté le cocon lyonnais depuis cinq ans et pourtant il conserve toujours le même amour pour l’OL. N’ayant pas caché avoir tenté de revenir dans son club formateur ces derniers mois, le milieu de terrain s’est depuis fait une raison. Après Majorque, il a pris la direction de la deuxième division espagnole durant l’été et s’est engagé avec le Racing Santander. En Cantabrie, il poursuit son bonhomme de chemin à 32 ans et observe de loin la situation critique dans laquelle se trouve l’OL depuis le début de la saison.

Celui qui a passé seize ans au sein du club rhodanien, de 2002 à 2018, partage régulièrement sa proximité et son amour pour l’OL sur les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs sur X (ex-Twitter) qu’il s’est fait interpeller par un fan de Santander qui a noté sur une photo que "Grenier n’a pas changé de protège-tibias depuis 2014." Le milieu de terrain s’est amusé de l’anecdote, mais a confirmé qu’il n’a "pas changé parce que ça compte beaucoup pour moi." On peut y voir l’inscription "Olympique lyonnais", preuve que même loin de Lyon, le club lyonnais fait partie de Clément Grenier. Concernant le fait qu’il n’a pas changé de protège-tibia depuis dix ans, on peut en douter, le milieu étant passé par d’autres clubs français comme Guingamp et Rennes…