OL : Amel Majri élue joueuse du mois de mars

De retour de blessure depuis janvier, Amel Majri a vite retrouvé son niveau d'avant blessure. La milieu de l'OL a été élue joueuse du mois de mars.

Cela fait trois mois de suite que le prix de meilleure joueuse de D1 revient à une Lyonnaise. En janvier, Sara Däbritz avait remporté cette récompense, Delphine Cascarino en février. Pour ce mois de mars, le trophée revient à la numéro sept de l'Olympique lyonnais, Amel Majri.

En seulement 3 mois

Tout n'a pas été simple pour la milieu de terrain. Suite à sa grave blessure en octobre 2021 et à la naissance de sa fille, Majri n'a pas foulé les terrains pendant un an et demi. Elle avait effectué son retour contre Soyaux le 14 janvier 2023. Trois mois plus tard, la Fenotte fait à nouveau partie des meilleures à son poste. Cette récompense s'inscrit dans la continuité d'un mois d'avril de rêve pour la joueuse, après son retour en équipe de France accompagnée de sa fille.