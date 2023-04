L’entraîneur de Toulouse Philippe Montanier / (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Avant la rencontre de ce vendredi (21 h 00) face à l'OL, l'entraîneur de Toulouse Philippe Montanier s'est exprimé au sujet de cette confrontation.

À l'occasion de la confrontation contre l'OL qui attend les Toulousains ce vendredi (21h), l'entraîneur des Violets, Philippe Montanier s'est montré excité à l'idée d'affronter cette formation lyonnaise. "C’est un top match à domicile, comme on aime". Sur ses 5 derniers affrontements face au club rhodanien, Philippe Montanier affiche un bilan de 1 nul (avec Toulouse), 2 victoires (avec Rennes et 2 défaites (avec Rennes également). Son dernier échec contre l'OL remonte au 23 mai 2015 (Rennes - OL, 0-1), et sa dernière victoire date du 22 août 2015 (OL - Rennes, 1-2). Par ailleurs, cette rencontre a été sa dernière face aux Lyonnais jusqu'à celle d'octobre 2022 (1-1).

"Des joueurs de très haut niveau"

À quelques heures de ce nouveau duel (ce vendredi 21 h 00), l'homme de 58 ans a livré son analyse sur la saison de l'Olympique lyonnais. "C’est une équipe qui a eu des difficultés en début de saison, qui a un nouvel entraîneur qui arrive, qui doit mettre des choses en place. Mais, on n’a pas trop le temps avec la compétition", a estimé Philippe Montanier. Et de conclure : "On a une équipe irrégulière, capable de faire des grosses performances comme à Paris, de ne pas passer la demi-finale de Coupe de France, de battre Rennes ensuite… Une certaine irrégularité, mais un gros potentiel de joueurs de très haut niveau."