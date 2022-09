D1 féminine : Alexandra Collin au sifflet de Montpellier - OL

Après deux victoires inaugurales, l’OL veut frapper un premier coup sur la pelouse de Montpellier, vendredi soir (21h). La rencontre sera arbitrée par Alexandra Collin.

Dimanche, après la victoire contre Soyaux, il n’y avait pas forcément des sourires sur les visages des Fenottes. Vainqueures de leur deuxième match de la saison, les joueuses de l’OL étaient conscientes que le but encaissé en toute fin de match avait été le reflet d’une rencontre où tout n’avait pas tourné rond. Vendredi (2&h), les Lyonnaises ont l’occasion de remettre les pendules à l’heure sur la pelouse de Montpellier. Pour ce premier rendez-vous important de la saison, Sonia Bompastor espère voir un meilleur visage que celui affiché à domicile face à Soyaux.

Pour cette rencontre de la troisième journée de D1 féminine, Alexandra Collin sera au sifflet et assistée par Siham Boudina et Clothilde Brassart. L’arbitre centrale avait croisé la route des Fenottes à deux reprises la saison dernière. Une fois contre Fleury et pour le choc contre le PSG en fin de saison.