Orel Mangala (OL) et Arthur Theate avec la Belgique (Photo by VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP)

Relégué sur le banc lors des deux derniers matchs, Orel Mangala pourrait retrouver une place de titulaire lundi contre la France. Le milieu de la Belgique voit les Bleus comme favoris mais assure que les Diables Rouges ont des atouts.

La Belgique est passée par un tour de souris, mais sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de l’Euro 2024 ce lundi. Malheureusement pour les Diables Rouges, le parcours en poules des uns et des autres a placé l’équipe de France sur leur route. Cette confrontation entre voisins renvoie forcément vers la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et une élimination qui reste en travers de la gorge belge.

Six ans plus tard, les deux nations se retrouvent et malheur au perdant ce lundi soir (18h). "Nous allons rentrer sur le terrain pour gagner. Je ne pense pas à la défaite et je n'ai pas envie de m'imaginer ce scénario, a confié Orel Mangala dimanche en conférence de presse. Ils ont gagné une Coupe du monde et ont atteint la finale récemment. C'est une équipe qui va toujours loin dans les grands tournois et qui connait ce genre d’enjeu."

Le Lyonnais de nouveau titulaire ?

Malgré une phase de poule en dedans, la Belgique ne s’avance pas vaincue et compte bien faire tomber la formation de Didier Deschamps. Pour cette opposition, Domenico Tedesco pourrait bien renforcer son entrejeu, ce qui pourrait profiter à Mangala. Le milieu de l’OL a été relégué sur le banc après la défaite lors du premier match. "Quand on commence un tournoi avec une défaite, il est logique de faire des changements. C'est tombé sur moi, mais je ne me suis pas senti visé. Si c'est pour le bien de l'équipe, je l’accepte."

Assurant ne pas savoir s’il va "débuter, mais je l’espère", Orel Mangala ne croisera pas la route de coéquipiers lyonnais puisqu’il est le seul présent à l’Euro 2024. Mais rencontrer la France est toujours particulier et le Lyonnais est "excité à l’idée de jouer la France."