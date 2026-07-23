Ex-OL : Genesio à l'OM, Valbuena s'interroge

Lyon’s French forward Mathieu Valbuena lies on the field during the French L1 football match Olympique Lyonnais (OL) against Lille (LOSC) on January 28, 2017, at the Parc Olympique Lyonnais stadium in Decines-Charpieu near Lyon, central-eastern France. / AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Mathieu Valbuena, ancien joueur de l'OL et de l'OM, a été surpris par le choix de Bruno Genesio, son coach lors de son passage à Lyon.

Les deux hommes se connaissent bien. Mathieu Valbuena avait disputé 76 matches toutes compétitions confondues avec l'Olympique lyonnais (2015-2017). Un passage au club durant lequel Bruno Genesio a quasiment toujours été son entraineur principal.

Pour rappel, celui qui porte désormais les couleurs du Santa Lucia FC (Malte) avait rejoint l'institution rhodanienne alors que Hubert Fournier était le numéro 1 et Bruno Genesio son adjoint.

Très chahuté lors de son retour au Vélodrome avec l'OL en septembre 2015, Valbuena connaît mieux que quiconque la rivalité entre les deux Olympiques. Dans les colonnes de L'Équipe, il est revenu sur l'arrivée à Marseille du coach natif de Lyon. "Je n'aurais jamais imaginé qu'il signe un jour à l'OM, lui, le Lyonnais ! Il m'a tellement chambré quand je suis arrivé à Lyon que j'ai le droit à mon tour."

Pour Valbuena, Bruno Genesio est un bon coach de Ligue 1

L'ancien de l'Olympiakós estime que le nouvel homme fort de La Commanderie est capable de performer dans la cité phocéenne. Le joueur de 41 ans se rappelle de sa période lyonnaise. "Bruno connaît très bien la Ligue 1. J'ai adoré travailler avec lui, j'ai le souvenir de super causeries". Il considère qu'il pourrait apporter toute son expérience au club marseillais. "C'est quelqu'un de très humble, de très simple, dans le bon sens, je suis persuadé qu'il a les compétences pour réussir."

Les retrouvailles entre l'OL et son ancien entraineur ont encore le temps de faire parler. Les deux formations ne s'affronteront pas avant le mois de décembre.