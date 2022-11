Guimarães évoque son rôle à Newcastle, différent de celui à l'OL

Joueur de Newcastle depuis janvier 2022, Bruno Guimarães s'épanouit en Angleterre. Le milieu de terrain revient sur son nouveau rôle chez les Magpies, différent de celui qu'il a connu à l'OL.

En quelques mois, Bruno Guimarães est devenu une valeur sûre en Premier League. Depuis son transfert en janvier 2022 de l'OL à Newcastle, le Brésilien, qui participera à la Coupe du monde, a contribué à la montée en puissance du club anglais. Titulaire indiscutable à la pointe basse du triangle du milieu de terrain, le joueur de 25 ans a pris une nouvelle dimension, dans un rôle différent de celui qu'il occupait à l'Olympique lyonnais.

"Je suis plus libre qu'à l'OL"

Dans L'Equipe, l'ancien Rhodanien s'est confié à ce sujet. "Je n'ai jamais douté de ma qualité. Quand je suis arrivé, il fallait se maintenir (19e en janvier, 11e au final). Cette saison, on fait un super parcours (3e). Mais mon rôle ici est complètement différent de celui à Lyon. Je joue comme un numéro 8, je me retrouve souvent aux abords de la surface pour passer ou marquer. Je crois que parmi les milieux, seul Kevin De Bruyne participe plus aux actions de buts dans le championnat. Ça veut dire que je réussis des choses intéressantes. J'aime ce jeu, défendre et attaquer. Je suis plus libre qu'à l'OL. Là-bas, j'étais considéré comme un récupérateur qui ne doit pas trop passer le milieu de terrain, a-t-il expliqué. A Newcastle, je suis un créateur. Et Tite veut aussi m'utiliser comme ça."