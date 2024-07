Un point suffira à l’équipe de France olympique ce mardi contre la Nouvelle-Zélande (19 heures). Les Bleus visent la première place de leur groupe.

Avec deux victoires en deux rencontres, même si le contenu peut être amélioré, la France a bien commencé ses Jeux olympiques. Les coéquipiers du capitaine Alexandre Lacazette ont dominé les États-Unis (3-0) et la Guinée (1-0) pour se placer seuls en tête de leur poule. Ils comptent six points, soit trois de plus que les Néo-Zélandais et les Américains.

Vous l’aurez compris, un résultat nul suffira aux Bleus pour remporter ce groupe et s’offrir a priori un quart de finale plus abordable. Celui-ci se jouera le 2 août contre le deuxième du groupe B. Ce dernier étant extrêmement indécis, l’Argentine, l’Irak, le Maroc et l’Ukraine ont trois unités, les hommes de Thierry Henry n’ont pour l’instant aucune vision sur leur éventuel adversaire.

Cherki et Lepenant dans le 11, Lacazette sur le banc ?

En revanche, une défaite pourrait remettre la première place, voire la qualification en cause. Il faudra alors surveiller la différence de buts, qui est le premier critère pour départager les équipes. Néanmoins, seul un véritable scénario catastrophe précipiterait l'élimination. Mais de toute manière, les Français l’entendent sûrement différemment, avec l’ambition de réaliser le trois sur trois afin de faire le plein de confiance avant d’entamer la phase à élimination directe du tournoi.

Il sera intéressant de surveiller les rotations effectuées par le sélectionneur. Ce troisième rendez-vous étant potentiellement l’opportunité pour Rayan Cherki de faire ses débuts dans la compétition. Celui qui pourrait rejoindre le Borussia Dortmund cet été a pour l’instant dû se contenter du banc, sans entrer en jeu. Henry a prévu de faire tourner dans les grandes largeurs son 11, avec notamment un Lacazette potentiellement suspendu en cas d’avertissement. Johann Lepenant, réserviste, aussi pourrait avoir quelques minutes.