La valorisation de l’OL chute selon Football Benchmark

Alexandre Lacazette et John Textor (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le rapport annuel publié par Football Benchmark fait perdre à l’OL trois places au classement des clubs européens les mieux valorisés. Il est désormais 26e.

Division sportive du groupe spécialisé dans l’expertise comptable KPMG, Football Benchmark a dévoilé jeudi son palmarès 2024 des clubs européens les mieux valorisés. Ce neuvième rapport intitulé, "The European Elite 24", a été construit sur la base de cinq critères principaux : la rentabilité (masse salariale et revenus d’un club sur deux ans), la popularité (communautés digitales), le potentiel sportif (valorisation de l’effectif), ainsi que les droits de diffusion et la propriété du stade.

Bien évidemment, l’Olympique lyonnais ne joue pas dans la cour des très grands en la matière, mais il arrive tout de même dans le top 30. En revanche, il a perdu des places en comparaison avec l’année 2023. Aujourd’hui, le club appartenant à la galaxie Eagle Football est estimé à 492 millions d’euros, ce qui correspond à une chute de 13,3% sur l’année écoulée.

L'OL reste devant l'OM

L’OL se classe en 26e position, reculant de trois rangs dans la hiérarchie. Cela reste toutefois supérieur à Marseille (480 M€). Un OM qui a lui progressé ces derniers mois, notamment grâce à sa demi-finale de Ligue Europa (+27%, 27e). Sur le sol français, le PSG est comme attendu largement au-dessus de ses concurrents, cherchant lui à rivaliser avec les tous meilleurs en la matière (3,493 milliards, +22%, 8e).

A noter que les clubs les mieux valorisés sont dans l’ordre du podium, le Real Madrid (5,097 milliards d'euros), qui subtilise la première place à son désormais dauphin, Manchester City (4,933 milliards). Le voisin mancunien, United, est lui toujours troisième (4,861 milliards).