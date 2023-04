OL : Lepenant évoque son adaptation

Pour sa première saison à l'OL, Johann Lepenant s'est rapidement adapté à son nouvel environnement.

Avant d'affronter Toulouse ce vendredi (21h), Johann Lepenant s'est livré à propos de son adaptation entre Rhône et Saône. "J’ai joué pas mal de matchs cette saison. J’essaye de progresser et m’améliorer sur certains points afin de jouer le plus possible", a expliqué le milieu de la génération 2002.

L'ancien joueur de Caen en a profité pour décrire son rôle lorsqu'il est sur la pelouse. "Ça dépend du dispositif, mais le coach me demande de récupérer des ballons, jouer simple et surtout courir avec Maxence (sourires) et mettre de l’intensité", a ironisé Johann Lepenant.

"On s'est bien adapté"

Pour terminer, l'international Espoirs français est revenu sur la façon dont lui, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret ont rapidement réussi à s'accorder. "L’adaptation avec Corentin et Maxence s’est faite assez vite. On s’est rapidement compris. Le coach a été clair sur ce qu'il voulait faire avec nous donc on s’est bien adapté."