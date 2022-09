Les U17 de l'OL tiennent tête au leader Strasbourg (1-1)

Réduits à 10 à l'heure de jeu, les U17 de l'OL ont malgré tout récolté un point de leur match contre le leader du championnat, Strasbourg.

Avec plusieurs absents dans le groupe pour ce choc face au leader, les U17 de l'OL avaient de quoi être un peu crispés avant d'entamer le match contre Strasbourg. Malheureusement pour les jeunes Rhodaniens, ils ont manqué leur entame de partie, et leur adversaire a pris les devants après seulement 6 minutes de jeu suite à une action confuse devant les cages de Da Silva (0-1). Menés, les joueurs d'Amaury Barlet ont subi pendant un quart d'heure, avant de progressivement inverser la tendance, avec deux gros temps forts entre la 20e et la 30e et lors des 5 dernières minutes de la première période. Mais Bahlouli, auteur d'un triplé le week-end passé sur le terrain du FC Lyon, a manqué les deux plus grosses opportunités de son équipe (22e et 42e).

A 10, l'OL arrache logiquement l'égalisation

Dans le second acte, le défenseur Charifou a été exclu pour un deuxième carton jaune à la 57e. Réduit à 10, l'Olympique lyonnais a paradoxalement conservé la possession du ballon. Et assez justement, il a été récompensé de sa dépense d'énergie par un coup franc d'Emerson Pedro Vanga (76e). Dans une fin de match débridée où les espaces se sont ouverts des deux côtés, aucune des deux formations n'est parvenue à forcer la décision, malgré des situations de par et d'autre.

La semaine prochaine, l'OL se déplacera sur la pelouse de Bourg-en-Bresse pour la 6e journée. Si ce point ne permet pas aux jeunes Rhodaniens de revenir sur le Racing, qui reste leader, ni sur Metz, deuxième, cela démontre qu'ils font preuve de beaucoup d'abnégation et de solidarité, de bon augure pour la suite s'ils parviennent à faire fructifier ce résultat lors des matchs futurs.

Le 11 de OL : M. Da Silva - E. Garnier, K. Yahia, Charifou, Hérinirainy - Benlahlou, Allegret, Pedro Vanga - Meyo ©, Boura - D. Bahlouli

Le banc : H. Oliveira - Monveneur - Djouad