Ligue 1 : encore quelques places disponibles pour OL - PSG

A trois jours du choc contre le PSG, quelques places sont encore disponibles au Parc OL. Plus de 56 000 spectateurs sont attendus dimanche à Décines.

Ce n’est pas pour toutes les bourses mais pour les indécis ayant les moyens, il est encore possible de se faire plaisir et d’assister au match entre l’OL et le PSG, dimanche au Parc OL. Le choc de la 8e journée de Ligue 1 se jouera à guichets fermés avec plus de 56 000 spectateurs attendus dont mille supporters parisiens mais toutes les places n’ont pas encore trouvé preneur.

A trois jours de la rencontre, des places allant de 100€ en latérale supérieure à 330€ pour être au plus proche du banc des joueurs lyonnais sont encore disponibles (lien vers la billetterie). On l’a dit, ce n’est pas pour n’importe quelle bourse…