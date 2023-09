Ligue 1 : l'OL est 10ᵉ au classement sur l'année 2023

Après son nul face au Havre le week-end dernier (0-0), l'OL compte 40 points depuis le début de l'année 2023 en L1.

11 succès, 7 nuls et 9 défaites : voici le bilan de l'OL depuis sa première rencontre disputée en début d'année civile 2023 et avant le déplacement à Brest samedi (21h). Le club dirigé par John Textor comptabilise 40 unités au compteur et se classe ainsi en 10ᵉ position au classement parmi les autres clubs de l'élite française, y compris avec les quatre relégués de l'exercice 2022-2023 (Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers) et des deux promus pour cette saison (Metz et Le Havre).

Depuis la reprise du championnat mi-août, les Rhodaniens n'ont toujours pas ouvert leur compteur de victoires (2 nuls et 3 revers). Un début d'exercice qui les a logiquement fait reculer dans la hiérarchie après avoir eu l'un des meilleurs bilans de la seconde partie de la saison dernière. Les joueurs de Fabio Grosso espèrent donc se relancer lors de leur prochain match face au Stade Brestois ce week-end.

Paris, Marseille et Lens pour faire le podium

Concernant les autres clubs, on retrouve notamment le Paris Saint-Germain (1ᵉʳ) et l'Olympique de Marseille (2ᵉ), à égalité de points (49) et qui en comptent un de plus que le Racing Club de Lens (48), troisième malgré un petit point marqué depuis la reprise du championnat. Nice (4ᵉ), Lille (5ᵉ) et Monaco (6ᵉ) suivent le rythme (46) avec le Stade Rennais (7ᵉ) et ses 44 unités. Brest et Clermont viennent devancer l'OL avec une unité de plus (41). Enfin, les promus messin et havrais viennent logiquement fermer la marche avec respectivement 8 et 6 points.