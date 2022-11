Ligue 1 : l’OL n’avait plus perdu six fois en 14 matchs depuis 2016

Avec encore cinq matchs à jouer pour atteindre la moitié du championnat, l’OL a déjà perdu à six reprises. Le club n’avait plus connu pareil bilan depuis 2016-2017 où il avait finalement fini à la 4e place.

Laurent Blanc le concède, le bilan avant la trêve hivernale n’est pas fameux. Une victoire contre Nice viendrait donner du baume au coeur à l’entraîneur de l’OL et à ses joueurs mais difficile de se réjouir de n’avoir potentiellement que 23 points au compteur après 15 journées. Il faudra pour ça battre des Aiglons sur une bonne dynamique et comme l’a dit Blanc, "rien n’est donné à l’OL cette saison". Après le revers à Marseille et la prestation proposée, les Lyonnais se doivent de se rattraper et surtout ne pas se laisser faire distancer plus qu’ils ne le sont déjà avec la tête du classement. A domicile, l’OL n’a perdu que cinq points sur les sept rencontres jouées au Parc OL mais c’est bien à l’extérieur que le bât blesse avec cinq défaites en sept matchs.

L'OL avait fini avec 13 défaites en 2016-2017

Ce bilan pèse d’ailleurs lourd dans le classement actuel de l’OL. Avec six défaites au compteur en seulement 14 journées, le club lyonnais pointe à la 8e place et a égalé son plus mauvais total au 21e siècle après cette série de matchs. Il fallait remonter à 2016-2017 pour retrouver un bilan pareil. A l’époque, l’OL pointait à la 7e place avec 22 unités, à dix points du PSG, troisième. Il avait fallu une série de cinq victoires de suite après la 14e journée pour les hommes de Bruno Genesio pour remonter. Les Lyonnais avait ainsi fini à la 4e place malgré 13 défaites et arraché une qualification pour la Ligue Europa. Ce n’était pas la Ligue des champions mais l’OL signerait à coup sûr cette participation européenne en mai prochain.