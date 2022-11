Ligue 1 : Nice "veut poursuivre sa série" contre l’OL

Invaincu depuis cinq matchs, Nice a bien relevé la tête après un début de saison difficile. A un point de l’OL avant le match de vendredi soir (21h), les Aiglons espèrent partir en vacances avec le sourire.

Il n’est pas passé loin de prendre la porte et a aujourd’hui le sourire. Quand Peter Bosz n’a pas résisté aux mauvais résultats de l’OL, Lucien Favre s’est accroché à son poste à Nice et en récolte désormais les fruits. Après un début de saison catastrophique avec 9 points en 9 matchs, Nice a redressé la barre depuis. Grâce notamment à son parcours en Ligue Europa Conférence, le club niçois a retrouvé de la confiance et est désormais invaincu depuis cinq matchs en Ligue 1. Avec 19 points, les Aiglons ne sont qu’à une longueur de l’OL avant le match de vendredi soir au Parc OL.

"Bien sûr qu'on veut faire un résultat à Lyon, mais on veut surtout montrer qu'on est une vraie équipe, capable de défendre tous ensemble, a déclaré Favre en conférence de presse. On a su provoquer ce qu'il s'est passé lors des derniers matches. Lors de nos premiers matches, on a eu une certaine poisse, et là ça a tourné favorablement pour nous. Parfois ça ne tient à rien."

Sur un siège éjectable il y a encore un mois, l'entraîneur suisse arrive presque en position de force entre Rhône et Saône. Comme quoi, tout ne tient qu’à un fil alors que ses propriétaires l’ont maintenu par défaut, après n’avoir pas réussi à lui trouver un remplaçant…