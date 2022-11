Sorti à la pause contre l’OM, Houssem Aouar serait en délicatesse avec ses ischios. Ayant pris part à la séance mercredi, le milieu se testera une dernière fois ce jeudi avant qu’une décision ne soit prise.

Le milieu de terrain de l’OL va-t-il se retrouver démuni face à Nice ? Il faudra attendre le début de soirée pour connaître les joueurs convoqués par Laurent Blanc mais deux forfaits sont déjà actés dans ce secteur de jeu. Ayant subi un traumatisme derrière la cuisse mardi, Jeff Reine-Adelaïde en a déjà terminé avec cette première partie de saison tout comme Corentin Tolisso. De retour à l’entraînement collectif depuis le début de la semaine, l’international français est "avant tout dans une phase de reprise" et ne sera pas présent face aux Aiglons comme l’a souligné Laurent Blanc.

Aouar a passé une IRM négative

Qu’en sera-t-il pour Johann Lepenant ? L’entraîneur lyonnais a laissé planer le doute sur le jeune milieu, "touché au pouce du pied" et encore en délicatesse mercredi. A voir s’il pourra prendre part à l’entraînement du jour, à la veille de la 15e journée de Ligue 1. La présence ou non de Lepenant devait être la seule incertitude dans la groupe lyonnais mais L’Equipe nous apprend également que le physique d’Houssem Aouar est loin d’être à 100%. Présent mercredi à la séance collective, il avait fait l’impasse sur celle de mardi à cause d’une contracture aux ischios. Il a passé une IRM qui n’a rien révélé mais il faudra patienter pour savoir si cela reste un frein à sa participation au match de Nice, vendredi soir (21h).