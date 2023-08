Ligue 1 : l’OL veut éviter le 4 à la suite à l’extérieur

Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice) (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Dans une spirale négative avec six défaites de rang depuis le début de la préparation, l’OL espère marquer ces premiers points à Nice. Ce n’est pourtant pas la joie à l’extérieur.

Il est "peut-être chouineur, chiant" mais Laurent Blanc se décrit comme "combatif" dans la situation actuelle de l’OL. Il était avant tout question de mercato au moment de ces paroles, mais l’entraîneur lyonnais doit tout autant l’être sur le terrain. Le visage de l’OL n’est pas celui espéré en ce début de saison. Il est même bien loin avec ce zéro pointé en deux matchs de championnat et cette série de six défaites de rang en comptant la préparation. Dimanche soir, les coéquipiers de Rayan Cherki ont pour objectif de prendre leur(s) premier(s) point(s) de la saison et prendre un minimum de confiance avant la réception du PSG dimanche 3 septembre au Parc OL.

3 défaites en 3 déplacements

Ce n’est pas gagné à Nice. Les Aiglons ont plutôt été performants ces derniers mois à l’Allianz Riviera. Ils ne se sont inclinés qu’à deux reprises en seize réceptions (7 victoires et 7 nuls). Tenus en échec par Lille en ouverture de la saison à domicile, les coéquipiers de Melvin Bard peuvent se baser sur la victoire en fin de saison dernière contre l’OL (3-1). Cette défaite était la deuxième de suite pour le club lyonnais et cette spirale négative s’est accentuée avec la 1re journée à Strasbourg. Avec trois revers de suite, l’OL a autant perdu que sur les 13 premiers déplacements avec Laurent Blanc selon Opta. Autant éviter la passe de quatre.