Christiane Endler avec le Chili (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Avec cinq matchs sans prendre de but en Ligue des champions, l'OL féminin se montre infranchissable. A l'issue de la phase de groupe, il présente la meilleure défense.

C'est incontestablement la satisfaction de la première partie de saison des Fenottes. La défense quasiment infranchissable devant Christiane Endler. Toutes compétitions confondues, elles ont concédé seulement quatre buts en dix-sept sorties, dont un seul en six matchs de Ligue des champions. Infranchissables ou presque, les coéquipières de Wendie Renard forment un modèle défensif servant de référence au niveau européen.

En effet, même le FC Barcelone, champion en titre, a encaissé deux réalisations lors des affiches de la phase de poules. L'arrière-garde rhodanienne, autour principalement de Christiane Endler, Wendie Renard et Vanessa Gilles, compte cinq rencontres sans prendre de but, soit davantage que toute autre équipe. Le Barça par exemple en est à quatre.

Atout majeur pour aller loin

Troisième attaque la plus prolifique de la compétition (19 réalisations), l'Olympique lyonnais misera en partie sur cette force défensive pour aller loin dans le tournoi. C'est en effet un atout qui permet généralement de bien voyager dans ce type d'épreuve, d'autant plus si on y ajoute des qualités offensives certaines.

Rappelons que la suite de la Coupe d'Europe aura lieu en mars, les 18-19 et 26-27. Mais avant cela, il faudra définir les affiches des quarts de finale. Rendez-vous pour cela le 7 février prochain pour le tirage au sort.