OL académie : des U17 sur courant alternatif

Alternant les hauts et les bas, les U17 de l'OL auront bien du mal à se qualifier pour la phase finale désignant le champion. Leur force offensive est trop souvent contrariée par des errements défensifs.

La première partie de saison des U17 ressemble finalement à celle de leurs ainés chez les U19. Repris en main par Amaury Barlet, qui connaît bien la catégorie, les jeunes Rhodaniens ont connu de bons moments, avec en point d'orgue le succès 4 à 0 dans le Forez contre Saint-Etienne. Cette victoire est intervenue au tout début de l'exercice, en septembre, et depuis, l'ASSE règne sur le championnat, tandis que l'Olympique lyonnais est englué en milieu de tableau.

Avec 23 points en 15 journées, les Gones affichent un bilan de six succès pour quatre défaites et cinq matchs nuls. Des hauts, des bas, et pas mal de regrets finalement, car la phase finale est aujourd'hui très loin. Pour y accéder et tenter d'aller chercher le titre de champion, il faut terminer à la première place, ou bien figurer parmi les deux meilleurs seconds.

2e meilleur attaque, mais 4e moins bonne défense

Or, les coéquipiers de Emanuel Pampi sont actuellement à dix longueurs des Stéphanois, et à trois du dauphin, l'AS Saint-Priest. Le problème étant que la poule D, celle de l'OL, ne devrait pas envoyer un autre représentant en play-offs du fait du faible nombre de points des concurrents.

Sur la seconde partie d'exercice, l'ambition principale sera donc de poursuivre le travail de progression à la fois individuel et collectif. Avec une base principalement composée de U16 de la génération 2009, mais aussi de quelques U17, le groupe d'Amaury Barlet reprendra la compétition le 18 janvier contre Lyon-La Duchère. Avec une réelle opportunité de gagner des places, puisque si Saint-Etienne a pris le large, le reste du peloton est très resserré.

Il lui faudra pour cela combler ses lacunes défensives. Régulièrement pénalisé par cet aspect du jeu (26 buts encaissés), l'Olympique lyonnais ne rentabilise ainsi pas suffisamment sa puissance offensive (41 réalisations en sa faveur, 2e).

Quelques satisfactions individuelles

Plusieurs éléments ont été très utilisés par le staff, dont Kassim Mnandji (14 titularisations et 1 entrée), mais aussi Mathieu Hoareau (13), Adil Hamdani (12/1), Pampi (12), Bojan Zekovic (11/2) et Kenan Doganay (11/1). Parmi les autres éléments à noter, on peut préciser que Zekovic est le plus jeune de l'effectif (2010), mais que l'attaquant est déjà important avec sept réalisations au compteur. Seuls Hoareau et Billy-Paul Mavudia (8) font mieux. Il est également le meilleur passeur grâce à ses 7 offrandes. Certains garçons ont même été retenus en équipe de France U16, signe que l'OL a en son sein quelques bons joueurs.

Bilan de l'OL U17 : 7e du championnat après 15 matchs (6 victoires, 5 nuls et 4 défaites)

Meilleur buteur : Mathieu Hoareau et Billy-Paul Mavudia (8)

Meilleur passeur : Bojan Zekovic (7)