Ainsley Maitland-Niles lors de Qarabag – OL (Photo by STRINGER / AFP)

Lors du succès contre Francfort (3-2), Ainsley Maitland-Niles a écopé de son deuxième carton jaune en Ligue Europa. Le voilà désormais sous la menace d'une suspension.

Au cours du match entre l'OL et Francfort, gagné par les Lyonnais 3 buts à 2, le 12 décembre, l'arbitre de la rencontre a dégainé les cartons. Douze au total, dont six dans le temps additionnel. Ainsley Maitland-Niles a fait partie des joueurs sanctionnés après une bousculade avec Rasmus Kristensen. Ce jour-là, l'Anglais et ses coéquipiers ont fait preuve de caractère pour dominer une belle équipe de Bundesliga.

Malheureusement pour les Rhodaniens, cette affiche aura des répercussions pour la suite, et pas seulement positives. Si ce succès place idéalement les hommes de Pierre Sage pour une qualification dans le top 8 de la Ligue Europa, il a aussi provoqué la suspension de Nicolas Tagliafico. Averti à trois reprises depuis le début de la compagne, le latéral argentin ratera le déplacement à Istanbul pour affronter Fenerbahçe le 23 janvier.

Le compteur remis à zéro après les quarts

Ce ne sera pas le cas de Maitland-Niles, mais le polyvalent footballeur a déjà écopé de deux "biscottes" en C3. A la troisième, il sera à son tour suspendu pour une partie. Un choix stratégique pourrait d'ailleurs être de lui faire prendre ce troisième carton en Turquie. Il manquerait alors la réception de Ludogorets la semaine suivante pour finir la phase de classement. Ainsi, le compteur sera remis à zéro avant le début des choses sérieuses, soit les barrages ou les 8es de finale.

Rappelons que les avertissements sont remis à zéro à l'issue des quarts de finale. Il faut aussi savoir qu'une deuxième sanction intervient au 5e avertissement, puis au 7e, et ainsi de suite.