Saël Kumbedi lors du derby ASSE – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Après la décision d’annuler, à tort, le carton rouge de Lucas Stassin lors du derby face à Saint-Etienne (2-1), l’OL avait annoncé déposer un recours auprès de la commission des compétitions. Les dirigeants lyonnais souhaitent que la Ligue n’homologue pas le résultat de la rencontre.

Un "arbitrage catastrophique" de M.Letexier, avait pesté Matthieu Louis-Jean après le derby perdu à Saint-Etienne dimanche dernier (2-1). Le directeur technique de l’OL avait en effet souligné l’erreur de l’arbitre de la rencontre lorsqu’il avait annulé le carton rouge adressé à Lucas Stassin. En cause, une grosse semelle sur la cheville de Corentin Tolisso. Une erreur confirmée le lendemain par la direction technique de l’arbitrage. Mais les dirigeants rhodaniens avaient eux décidé de ne pas en rester là.

Une demande forte, mais l'OL ne se fait pas d'illusion

Mercredi, c’est Michael Gerlinger, directeur du football d’Eagle Groupe, qui y est allé de son annonce. Il a affirmé que le club allait déposer un recours auprès de la Commission d’organisation des compétitions. Plus précisément, l’OL a en réalité demandé à la COC de ne pas enregistrer le résultat du derby perdu face aux Stéphanois, selon les informations de l’AFP.

Mais l’OL n’est pas dupe. Il sait que ses chances d’obtenir l’organisation d’un nouveau match sont très faibles. Néanmoins, les dirigeants voient en ce recours l’occasion de déclencher une prise de conscience auprès de l’arbitrage français. D'autant plus à l’approche de quatre dernières confrontations cruciales. Le club espère donc désormais être arbitré de la manière la plus juste possible.

"La sécurité de [nos] joueurs n’est pas assurée"

À travers ce recours, les dirigeants lyonnais n’évoquaient pas seulement le carton rouge annulé. Mais aussi la reprise de la rencontre après le jet d’une pièce de monnaie sur la tête de l’arbitre assistant, Mehdi Rahmouni. Durant l’interruption, l’OL aurait fait savoir, lors de la réunion de crise, que la "sécurité de ses joueurs n’était pas assurée", toujours selon l’AFP. Une volonté de ne pas reprendre la partie qui n’a pas été entendue. Pour autant, les joueurs doivent eux oublier et se projeter sur Rennes. La première des quatre "finales" pour accrocher la Ligue des champions.